Здоровье 17 апреля 2024, 15:58 Врач Кочарян назвал нормой частые синяки на ногах

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Зачастую у женщин ближе к вечеру проявляются небольшие синяки на ногах. Это можно считать нормой, написал флеболог и сердечно-сосудистый хирург Арсен Кочарян в своем Telegram-канале, сообщил сайт 7Дней.

По словам специалиста, чаще всего гематомы «без причины» образуются на наружной или передней поверхности бедра. Они возникают от минимальных травм из-за застоя в венах на ногах. В них повышается давление, даже самые мелкие сосуды оказываются в перенапряжении.

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Врач отметил, что синяки на ногах в основном возникают у женщин со светлой кожей или лишним весом.