Врач Кобрянов посоветовал не сидеть в телефоне во время еды

Стоит отказаться от использования смартфонов во время употребления еды. Таким мнением поделился заведующий терапевтическим отделением медицинского центра Медси Михаил Кобрянов. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист подчеркнул, что таким образом может развиться ожирение, а также ряд других заболеваний. По его словам, техника во время приема пищи отвлекает от поедания. Человек перестает испытывать чувство насыщения и переедает, набирая лишние килограммы, передал сайт kp.ru.

«Еще стоит помнить, что на гаджетах скапливается большое количество микроорганизмов, которые при попадании в организм человека могут вызывать самые разнообразные заболевания желудочно-кишечного тракта», — рассказал специалист.