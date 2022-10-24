Врач Кобряков заявил, что хороший сон может продлить жизнь на несколько лет | 360°

Здоровье 24 октября 2022, 11:59 Врач Кобряков заявил, что хороший сон может продлить жизнь на несколько лет

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Качественный сон, физическая активность, отсутствие переутомления, а также отказ от курения и алкоголя могут продлить жизнь на несколько лет. Об этом агентству «Прайм» рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Михаил Кобрянов.

Немаловажным фактором, который влияет на здоровье и продолжительность жизни, является питание. Медик посоветовал употереблять как можно больше фруктов, овощей, орехов, а также снизить потребление соли и сахара, написала «Свообдная пресса».

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Врач также указал на необходимость соблюдать гигиену труда. Сильное переутомление на работе будет негативно сказываться на самочувствии и здоровье.

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