Здоровье 24 мая 2023, 12:11 Врач клиники Smilestudio Автандилян рассказала, какие привычки помогут сохранить здоровье зубов Врач Луиза Автандилян: очень плохая привычка — вскрывать зубами пакеты

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Самое вредное, что вы можете делать со своими зубами, это вскрывать ими всевозможные пакеты и бутылки, а также разгрызать орехи. Об этом в разговоре с изданием «Дни.ру» сообщила основатель, владелец и главный врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян.

«Механическое давление на зубные единицы приводит к образованию сколов и микротрещин на поверхности эмали, к ее истиранию, а также может стать причиной серьезной травмы — перелома зуба», — объяснила медик.

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Чем чаще зуб подвергается даже незначительной травме, тем больше вероятности, что вы его потеряете в будущем.

Врач также порекомендовала отказаться от привычки есть перед сном. По ее словам, бактерии, питаясь остатками пищи, размножаются в ротовой полости и негативно воздействуют на зубы.

Автандилян напомнила, что нельзя запивать холодную пищу горячими напитками и наоборот. На зубах в результате такого процесса могут образовываться микротрещины.