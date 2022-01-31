Врач Климова рассказала, что делать при отеках ног

Врач-физиотерапевт Ирина Климова рассказала, почему возникают отеки ног и как с ними бороться. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Она уточнила, что причины можно поделить на две группы. Первая — это внешние факторы. Такие, как малоподвижный образ жизни, тесная обувь или особенности питания. В этом случае отеки мягкие быстро проходят.

Вторая причина — это какое-либо заболевания. Ноги могут отекать при проблемах с сердцем, почками, печенью, позвоночником, сосудами нижних конечностей. В этом случае необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить точную причину и начать лечение.

Также Климова дала советы, как облегчить состояние. Она рекомендовала по вечерам делать прохладную ванну для ног, а также каждое утро делать небольшую гимнастику. Если большую часть дня вы сидите, то следует раз в пару часов вставать и немного походить. Также следует тщательно выбирать обувь. Она должна подходить по размеру и нигде не жать.

«Еще один способ снять напряжение с ног — полежать или посидеть с поднятыми ногами», — рассказала врач.

Климова подчеркнула, что все эти способы ни в коем случае не заменяют консультацию с врачом и лечение, если специалист установит его необходимость.