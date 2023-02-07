Здоровье 07 февраля 2023, 12:55 Врач Климчук объяснил, почему мужчины чаще женщин умирают от анорексии

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Зачастую мужчин исключают из исследований по расстройствам пищевого поведения, однако представители мужского пола чаще женщин умирают от анорексии. Такие данные привел психиатр Сергей Климчук, специализирующийся на расстройствах питания, сообщили News.ru.

По словам специалиста, страдающие анорексией мужчины умирают чаще женщин из-за недостаточной осведомленности о патологии. Многие считают, что анорексия появляется только у женщин, однако такие суждения являются заблуждением.

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Психиатр подчеркнул, что симптомами расстройств пищевого поведения является стремление мужчины нездоровыми способами нарастить мышечную массу.

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