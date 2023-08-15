Здоровье 15 августа 2023, 18:21 Врач Клевно: в особую группу риска по заражению туберкулезом входят дети

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Основная группой риска, подверженной заражению туберкулезом, являются дети, контактировавшие с инфицированным взрослыми. Об этом сообщила профессор Сеченовского университета Надежда Клевно «Национальной службе новостей».

По словам специалиста, также под угрозой развития болезни люди, которые принимают «угнетающие иммунитет» медицинские препараты.

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Клевно отметила, что инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Для ее профилактики следует регулярно проходить осмотр у врачей.