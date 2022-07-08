Врач Киселева рассказала, какая болезнь может сделать человека немым

Врач-онколог, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Алевтина Киселева заявила, что язвы во рту, ком в горле, чрезмерное слюноотделение могут оказаться признаками рака языка, после лечения которого человек может остаться немым. Об этом сообщил Ura.ru.

По словам специалиста, чаще всего к онкологу попадают люди на запущенных стадиях.

«Рак языка диагностируют обычно у людей старше 40 лет. Причем зачастую на поздних стадиях, потому что болезнь протекает без ярко выраженных симптомов. Первыми признаками являются: образования, язвы и эрозии на поверхности языка, не проходящие в течение долгого времени, белые и красные пятна, ощущение кома в горле, чрезмерное слюноотделение, неприятный запах изо рта, ограничение подвижности языка, отсутствие аппетита, снижение массы тела. <…>», — сказала Киселева.

Медик отметила, что рак языка чаще всего возникает из-за курения, злоупотребления алкоголем, хронического воспаления ротовой полости, вируса папилломы человека (ВПЧ), плохой гигиены полости рта, а также из-за работы на опасном производстве с тяжелыми металлами. Основным лечением этого заболевания является операция.