23 декабря 2022, 15:32
Врач Киселева назвала противопоказания для бани и сауны
Врач Киселева: баню нельзя посещать при инфекционных заболеваниях
Врач Елена Киселева рассказала, что посещение бани или сауны при наличии противопоказаний может быть очень опасным. Об этом сообщила газета «Известия».
К таковым относятся инфекционные заболевания. В таких случаях баня может спровоцировать сепсис, который является смертельно опасным.
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Также не стоит воздержаться от походов в парную при обострении хронических болезней, так как может развиться недостаточность пораженного органа.
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«Высокое артериальное давление и острые сосудистые заболевания могут привести к развитию инфарктов и инсультов», — заключила Киселева.
Врачи
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