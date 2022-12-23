Здоровье 23 декабря 2022, 15:32 Врач Киселева назвала противопоказания для бани и сауны Врач Киселева: баню нельзя посещать при инфекционных заболеваниях

Читать 360tv в

Врач Елена Киселева рассказала, что посещение бани или сауны при наличии противопоказаний может быть очень опасным. Об этом сообщила газета «Известия».

К таковым относятся инфекционные заболевания. В таких случаях баня может спровоцировать сепсис, который является смертельно опасным.

Реклама

Также не стоит воздержаться от походов в парную при обострении хронических болезней, так как может развиться недостаточность пораженного органа.

Реклама

«Высокое артериальное давление и острые сосудистые заболевания могут привести к развитию инфарктов и инсультов», — заключила Киселева.