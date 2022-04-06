Врач Кирилл Маслиев назвал бюджетные продукты для полноценного рациона

Чтобы составить полноценный сбалансированный рацион, необязательно покупать дорогие продукты. В разговоре с «Аргументами и фактами» кандидат медицинских наук, эксперт в области превентивной медицины Кирилл Маслиев перечислил бюджетные продукты, с помощью которых можно поддерживать здоровый образ жизни.

«Есть мнение, что полезное питание — это дорого, и позволить его себе могут не все. Но если отложить в сторону рекламируемые суперфуды, можно найти множество продуктов, которые стоят дешево и помогают поддержать здоровье. Здоровое питание — прежде всего сбалансированное», — сказал специалист.

Главное при составлении рациона — соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. На первом месте должно быть нежирное мясо. Это курица, телятина, индейка, а также белая рыба, которая является источником Омега-3. Кроме того, в рационе должны быть любые овощи и фрукты, бобовые (фасоль, горох, чечевица) и крупы — рис, гречка, кукуруза, овсянка, написала «Газета.ru».