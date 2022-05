Врач Кинчелоу посоветовал не мыть курицу перед приготовлением из-за риска сальмонеллы

Не стоит мыть куриное мясо перед приготовлением, так как при подобном подходе возрастает риск заболеть сальмонеллой. Такой информацией поделился врач и специалист по пищевой безопасности Джеймс Кинчелоу. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Eat This, Not That!

Медик пояснил, что куриное мясо наиболее подверженно заражению сальмонеллой. Бактерии могут погибнуть при тепловой обработке. Именно поэтому важно правильно приготовить этот продукт. Перед жаркой не стоит мыть куриное мясо, так как бактерии способны оставаться на посуде и раковине. В дальнейшем сальмонелла может попасть в организм с других продуктов.

«Сальмонелла не может выжить в курице, если она приготовлена правильно. Но паразит может выжить на ваших столешницах, раковине, губках, пальцах, одежде — на любой поверхности, к которой прикасалось зараженное мясо, и которая после этого не была должным образом очищена», — предупредил специалист.