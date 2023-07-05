Здоровье 05 июля 2023, 16:46 Врач Ким рассказал, что традиционная медицина пользуется современными методами диагностики

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Традиционная медицина основывается на опыте множества поколений при лечении, но в диагностике опирается на современные возможности. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказал специалист по традиционной медицине Александр Ким.

«Сейчас есть и анализы крови, есть УЗИ, есть МРТ, есть КТ. Нужен максимум всех доступных на сегодняшний день возможностей, чтобы определить состояние здоровья», — сказал Ким.

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Но при этом в лечении не используют современных лекарств и препаратов. Более того, по словам эксперта, наука уже подтвердила, что большинство подходов традиционной медицины эффективны. Или даже путем исследований и экспериментов пришла к тем же выводам, что и лекари Древнего Китая.

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