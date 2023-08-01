01 августа 2023, 11:23
Врач Ким призвал россиян отказаться от алкоголя в сильную жару
Употребление алкоголя летом при высоких температурах может стать причиной расширения сосудов и повышения артериального давления. В жару от него стоит отказаться, рассказал врач-педиатр Дмитрий Ким сайту «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, также летом могут обостриться мигрени и аллергические реакции. В сильную жару следует принимать прохладный душ и регулярно проводить влажную уборку дома.
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Кроме того, врач порекомендовал носить головные уборы и не надевать темную одежду в солнечную погоду, сообщил сайт kp.ru.
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