Врач Кидрянкина рассказала о вреде фруктозы | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 19:14 Поделиться Telegram

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Viber Врач Кидрянкина рассказала о вреде фруктозы Эндокринолог Кидрянкина: фруктозой не стоит заменять сахар

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Фруктозой не стоит пытаться заменить сахар, так как она тоже вредит здоровью. Об этом Lenta.ru рассказала врач-эндокринолог Наталия Кидрянкина.

Она объяснила, что злоупотребление глюкозой может вести к неприятным последствиям.

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«Фруктоза метаболизируется не так, как глюкоза. Если для запуска глюкозы в клетку нужен инсулин, то фруктоза попадает в клетку напрямую. Также она влияет на микробиоту кишечника и может нарушать структуру и целостность плотных контактов между клетками желудочно-кишечной стенки. В результате бактерии, аллергены и липополисахариды спокойно проникают сквозь эти контакты и попадают в кровоток, что провоцирует воспаление», — рассказала врач.

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Также чрезмерное потребление фруктозы способствует отложению висцерального жира, повышению триглицеридов и уровня мочевой кислоты. Любовь к фруктозе рассматривается как основная причина неалкогольной жировой болезни печени с дозозависимым эффектом, добавила Кидрянкина.

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