Врач Кереша рассказал, какие опасности угрожают здоровью в летнее время

Мануальный терапевт, невролог Павел Кереша рассказал, что в летний период особенно нужно следить за временем загара, поскольку от переизбытка ультрафиолетовых лучей у человека могут появиться злокачественные опухоли. Об этом написала Pravda.Ru.

Медик уточнил, что если на коже имеются какие-то образования, они могут превратиться в меланому.

«Озоновый слой земли становится все меньше, поэтому самая вредная часть дня для загорания — это с 11 до 16. С 11 до 16 лучше не загорать. Это чревато тем, что облучение космоса приводит к злокачественным опухолям кожи в первую очередь. Если на коже есть какие-то образования, они могут превратиться в меланому», — сказал он.

Также терапевт посоветовал следить за своим артериальным давлением, поскольку летом у людей, имеющих такую проблему, часто случаются инфаркты и инсульты.

«Надо уметь контролировать свое давление. Одна из причин инфарктов и инсультов — осложнение гипертонической болезни. Поэтому надо избегать тяжелой пищи, то есть пищи животного происхождения. Лето предрасполагает, все-таки, есть растительную пищу», — заключил Кереша.