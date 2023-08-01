01 августа 2023, 16:22
Врач Керекеша: неправильное питание и анемия могут стать причиной головокружений
К одним из основным причин, из-за которых у людей возникают головокружения, относятся недостаток железа в организме и неправильное питание. Об этом рассказал невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, также кровоснабжение мозжечка, который отвечает за нахождение человека в пространстве, может нарушить остеохондроз шейного отдела позвоночника и атеросклероз.
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Кроме того, нередко головокружения появляются на фоне воспалительных процессов в носоглотке.
Врачи
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