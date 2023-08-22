Здоровье 22 августа 2023, 23:10 Врач Керекеша: хруст в суставах может говорить о функциональной недостаточности

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Сам по себе хруст в суставах не является патологией, однако если он сопровождается болью, то стоит насторожиться. Таким мнением поделился мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист подчеркнул, что хруст, который не вызывает болевых ощущений, чаще всего связан с малоподвижным образом жизни. Однако насторожиться стоит, если подобное состояние вызывает боль, так как это может говорить о функциональной недостаточности.

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«Если это сопровождается болевым синдромом, температурной реакцией, нарушением функции, припухлостью, покраснением — это пять признаков воспаления по Гиппократу, то здесь нужно обязательно обратиться к специалисту (травматологу, ортопеду, ревматологу)», — отметил Керекеша.