Врач Кейлин назвал самые опасные инструменты на даче

Врач Сергей Кейлин рассказал, каким образом дачники чаще всего получают травмы. Об этом сообщил телеканал «Доктор».

По данным сайта kp.ru, опаснее всего оказались лестницы, так как с них часто падают. Чтобы этого избежать, следует проверять состояние ступенек перед использованием, а также надежно закреплять саму лестницу.

Также опасны топор и циркулярная пила, которую обычно называют «болгаркой».

«Большинство людей работать с ней не умеют. Защиту не используют, диск слетает, пилу можно уронить на ноги — получается травма». — отметил врач и добавил, что то же самое касается топора.