Здоровье 24 июля 2023, 19:21 Врач Казьмина посоветовала пить кисломолочные продукты в жару Врач Казьмина посоветовала пить кисломолочные продукты в жару

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В жаркую погоду одними из лучших напитков являются кисломолочные продукты. Таким мнением поделилась врач-гастроэнтеролог Ольга Казьмина. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист посоветовала во время жары уделить внимание айрану. Углекислый газ в его составе будет предотвращать обезвоживание, а также потерю важных микроэлементов. Также подойдет обычная вода, в которую можно добавить лимон или мяту. А вот пить горячий чай в жару стоит не всем.

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«В силу того, что происходит интенсивное расширение сосудов, создается повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему», — рассказала медик.