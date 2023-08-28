Здоровье 28 августа 2023, 14:34 Врач Казаринова: детям важно ежегодно посещать эндокринолога и паразитолога

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В определенные возрастные периоды детям необходимо посещать соответствующих врачей. О том, к каким специалистам следует обращаться ежегодно, сообщила врач-педиатр Злата Казаринова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, родителям детей всех возрастов важно регулярно показывать ребенка эндокринологу. Именно заболевания щитовидной железы могут протекать долгое время бессимптомно.

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Кроме того, детям необходимо ежегодно обследоваться у паразитолога и два раза в год сдавать анализы на энтеробиоз.