28 августа 2023, 14:34
Врач Казаринова: детям важно ежегодно посещать эндокринолога и паразитолога
В определенные возрастные периоды детям необходимо посещать соответствующих врачей. О том, к каким специалистам следует обращаться ежегодно, сообщила врач-педиатр Злата Казаринова в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, родителям детей всех возрастов важно регулярно показывать ребенка эндокринологу. Именно заболевания щитовидной железы могут протекать долгое время бессимптомно.
Реклама
Кроме того, детям необходимо ежегодно обследоваться у паразитолога и два раза в год сдавать анализы на энтеробиоз.
Дети
Врачи
Реклама
Реклама