28 февраля 2023, 23:31
Врач Казанцев рассказал о способах облегчить похмелье
Врач Казанцев посоветовал пить рассол, чтобы облегчить похмелье
После веселого вечера утром может ждать сильное похмелье. Такое состояние мешает жить полной жизнью, работать, заниматься домашними делами, отметил главный врач наркологической клиники «Зависимость-24» Алексей Казанцев. Об этом сообщила Lenta.ru.
Медик пояснил, что в первую очередь стоит восстановить водно-солевой баланс, так как алкоголь способствует выведению жидкости из организма. Сделать это можно с помощью травяных чаев, бульона, минеральной и обычноq воды, кваса или же рассола без уксуса. Последнее средство лучше всего использовать в небольших дозах.
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«Это обязательно должен быть соленый рассол, а не маринованный, потому что в последнем содержится уксус, который является промежуточным продуктом распада алкоголя. Он, наоборот, усиливает интоксикацию», — отметил врач.
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После стоит плотно позавтракать, принять душ, выпить обезболивающее и прогуляться. Также лучше отказаться от раннего подъема и не планировать на утро важные дела, написало utro.ru.
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