Здоровье 28 февраля 2023, 23:31 Врач Казанцев рассказал о способах облегчить похмелье Врач Казанцев посоветовал пить рассол, чтобы облегчить похмелье

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После веселого вечера утром может ждать сильное похмелье. Такое состояние мешает жить полной жизнью, работать, заниматься домашними делами, отметил главный врач наркологической клиники «Зависимость-24» Алексей Казанцев. Об этом сообщила Lenta.ru.

Медик пояснил, что в первую очередь стоит восстановить водно-солевой баланс, так как алкоголь способствует выведению жидкости из организма. Сделать это можно с помощью травяных чаев, бульона, минеральной и обычноq воды, кваса или же рассола без уксуса. Последнее средство лучше всего использовать в небольших дозах.

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«Это обязательно должен быть соленый рассол, а не маринованный, потому что в последнем содержится уксус, который является промежуточным продуктом распада алкоголя. Он, наоборот, усиливает интоксикацию», — отметил врач.

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После стоит плотно позавтракать, принять душ, выпить обезболивающее и прогуляться. Также лучше отказаться от раннего подъема и не планировать на утро важные дела, написало utro.ru.