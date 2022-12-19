Здоровье 19 декабря 2022, 22:15 Врач Казанцев рассказал, когда прием антидепрессантов может навредить Врач Казанцев посоветовал не превышать дозу антидепрессантов

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Антидепрессанты могут быть опасными для здоровья в том случае, если превысить их норму. Такой информацией поделился врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач наркологической клиники Алексей Казанцев. Об этом сообщил «Абзац».

Специалист пояснил, что назначать прием антидепрессантов должен исключительно врач. Реакция на лекарственное средство может быть непредсказуемой, начиная от расширенных зрачков и заканчивая нарушением координации.

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Если человек наблюдается у разных специалистов, важно предупреждать их о назначениях друг друга. В противном случае, предупредил Казанцев, может возникнуть конфликт лекарств.

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«Предположим, терапевт прописал пациенту мощный обезболивающий препарат, о чем человек не сообщил врачу, назначившему ему антидепрессант. С одной стороны, это обезболивание способно унять страдания, но в сочетании с антидепрессантом возможен негативный эффект — серотониновый синдром», — пояснил нарколог.