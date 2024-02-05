Здоровье 05 февраля 2024, 16:20 Врач Казакова рассказала, что либидо у женщин снижается из-за уровня тестостерона и депрессий

Читать 360tv в

Есть несколько причин, по которым у молодых женщин снижается либидо. Об этом «Газета.Ru» рассказала акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья Дарья Казакова.

Она объяснила, что нередко половое влечение угасает из-за снижения уровня тестостерона. Обычно это происходит после 30 лет. Также на либидо влияет и психологическое состояние женщины. Как добавил сайт kp.ru, при депрессиях сексуальные желания часто сходят на нет.

Реклама

Однако, как подчеркнула врач, нет установленных правил насколько частой должна быть близость. И если обоих партнеров все устраивает, не стоит переживать.

«Важно понимать, что нет установленных норм частоты половых контактов. Если ваши отношения гармоничны, не стоит искать проблему», — подытожила Дарья Казакова.

Авторы: