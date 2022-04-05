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    05 апреля 2022, 16:32

    Врач Казаченко рассказал, какие привычки могут навредить сердцу

    Оксана Лавнюженко

    Врач-кардиолог Александр Казаченко заявил, что некоторые полезные привычки могут навредить либо сердцу, либо всему организму. О том, что это за привычки, написал сайт «Доктор Питер».

    Врач Казаченко рассказал, какие привычки могут навредить сердцу

    По словам специалиста, одной из таких привычек является утренняя зарядка. Если человек ранее не проявлял успехов в спорте, внезапная нагрузка может привести к скачкам артериального давления и отразиться на сердечно-сосудистой системе. Таким же образом действует недосып и обливание холодной водой.

    «Плюсов от обливания холодной водой масса: бодрость, закаливание, гигиена. Но если вы новичок в этом деле, чрезмерный энтузиазм может сыграть с вами злую шутку. В особенности, если вы страдаете от повышенного артериального давления или проблем с сосудами», — процитировала «Газета.ru» слова кардиолога.

    Специалист также посоветовал не отрываться резко с кровати сразу после пробуждения. По его словам, это может негативно отразиться на работе сердца. Необходимо дать организму пару минут, чтобы он успел проснуться.