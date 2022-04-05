Врач Казаченко рассказал, какие привычки могут навредить сердцу

Врач-кардиолог Александр Казаченко заявил, что некоторые полезные привычки могут навредить либо сердцу, либо всему организму. О том, что это за привычки, написал сайт «Доктор Питер».

По словам специалиста, одной из таких привычек является утренняя зарядка. Если человек ранее не проявлял успехов в спорте, внезапная нагрузка может привести к скачкам артериального давления и отразиться на сердечно-сосудистой системе. Таким же образом действует недосып и обливание холодной водой.

«Плюсов от обливания холодной водой масса: бодрость, закаливание, гигиена. Но если вы новичок в этом деле, чрезмерный энтузиазм может сыграть с вами злую шутку. В особенности, если вы страдаете от повышенного артериального давления или проблем с сосудами», — процитировала «Газета.ru» слова кардиолога.

Специалист также посоветовал не отрываться резко с кровати сразу после пробуждения. По его словам, это может негативно отразиться на работе сердца. Необходимо дать организму пару минут, чтобы он успел проснуться.