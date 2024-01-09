Здоровье 09 января 2024, 19:14 Врач Катюхин рассказал, что холодный воздух тренирует органы дыхания

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Холодный воздух полезен для дыхания, потому что тренирует необходимые для него органы. Об этом рассказал «Петербургскому дневнику» доктор медицинских наук Валерий Катюхин.

Он объяснил, что не стоить бояться мороза. Потому что прохождение через воздушные пути от носа до альвеол продумано благодаря строению участвующих в процессе органов. Воздух очищается благодаря слизи и ресничкам эпителия и становится почти стерильным. На морозе сосуды сужаются. Тогда и лишняя слизь и влага выходят из воздухоносных путей.

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«Так что, когда вдруг при выходе на улицу человек начинает кашлять, то этот процесс считают положительным. Происходит очищение всех слизистых оболочек от застоявшейся мокроты, удаление прилипших твердых частичек воздуха, а вместе с ними и бактерий, и вирусов», — отметил доктор.

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