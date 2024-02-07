Здоровье 07 февраля 2024, 17:58 Врач Кашух: жареные соленые семечки могут спровоцировать гипертензию

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Чрезмерное употребление жареных соленых семечек может привести к артериальной гипертензии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, в продукте содержится 8% суточной нормы соли, ее переизбыток также может спровоцировать отеки. Полезной альтернативой семечкам подсолнечника станут тыквенные, льняные, кунжутные и чиа.

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Врач посоветовала не есть их горстями, лучше всего семечки добавлять в различные блюда, например, в салаты, каши и смузи.