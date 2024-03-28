Здоровье 28 марта 2024, 16:25 Врач Кашух заявила, что при сбалансированном питании в БАДах нет нужды

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Если питание человека сбалансировано и разнообразно, то он получает достаточное количество витаминов и микроэлементов из пищи. Об этом рассказала RT врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Она отметила, что если рацион продуман, то нет необходимости в дополнительном приеме БАДов или витаминов. Екатерина Кашух подчеркнула, что о недостатке микроэлементов можно узнать только после сданного анализа.

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«Употреблять микронутриенты „на всякий случай“ не стоит: избыток витаминов, гипервитаминоз, не менее опасен, чем их недостаток», — отметила эксперт.

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