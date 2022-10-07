Врач Кашух заявила, что о дефиците железа может говорить повышенная утомляемость | 360°

Здоровье 07 октября 2022, 12:41 Поделиться Telegram

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Viber Врач Кашух заявила, что о дефиците железа может говорить повышенная утомляемость

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Дефицит железа в организме может спровоцировать повышенную утомляемость, а также головокружение. Такой информацией поделилась врач-эксперт компании кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Об этом сообщили «Известия».

Медик пояснила, что с дефицитом железа сталкивается каждая десятая женщина. Чаще всего он возникает в период климакса. Помимо вышеперечисленных симптомов, при недостатке этого вещества волосы начинают выпадать сильнее, а ногти становятся более ломкими.

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«Лучше всего усваивается гемовое железо, содержащееся в продуктах животного происхождения», — пояснила медик.

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