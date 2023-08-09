Здоровье 09 августа 2023, 16:13 Врач Кашух: в день можно съедать не более 2 яиц

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Употребление большого количества яиц может негативно сказаться на здоровье, поэтому в день можно съедать не более двух штук. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, в куриных яйцах содержится холестерин, его избыток в организме может стать причиной развития атеросклероза. При этом продукт богат лецитином и является источником витамина D.

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Врач порекомендовала не употреблять в пищу сырые яйца из-за возможного заражения сальмонеллезом.