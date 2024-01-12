Здоровье 12 января 2024, 16:51 Врач Кашух: употребление в пищу проросшего картофеля грозит отравлением

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Овощи лучше всего есть в свежем виде. Так, например, употребление проросшего картофеля может спровоцировать отравление, сообщила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с Life.

По словам специалиста, в кожуре и ростках картофеля содержится ядовитое вещество — соланин, у людей он может вызывать интоксикацию. Чтобы избежать неприятных последствий, кожуру с клубней нужно обязательно срезать и обрабатывать овощ термически.

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«Проросшую морковь, свеклу, редьку, лук и чеснок употреблять в пищу можно — вреда от этих овощей не будет», — отметила Кашух.