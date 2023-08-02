Здоровье 02 августа 2023, 13:51 Врач Кашух: употребление продуктов с истекшим сроком годности может привести к отравлению

Читать 360tv в

Употребление просроченных продуктов с плесенью на небольших участках может стать причиной серьезного отравления. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, в такой еде появляются вредоносные микробы, которые грозят организму сильной интоксикацией. Особенно опасно употреблять в пищу просроченные продукты белкового происхождения.

Реклама

Врач отметила, что главными признаками отравления являются боли в животе и повышение температуры, сообщило Ura.ru.