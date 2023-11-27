27 ноября 2023, 17:05
Врач Кашух: разгрузочные дни не избавят от шлаков и токсинов
Разгрузочные дни с потреблением меньшего количества калорий не избавят организм от вредных шлаков и токсинов. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, здоровый организм не надо чистить — он отлично справляется с этим самостоятельно. Для хорошего самочувствия следует выстроить здоровый рацион с содержанием белков, жиров и углеводов.
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Несбалансированное питание и монодиеты могут привести к нехватке витаминов и вызвать расстройство ЖКТ, отметила врач.
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