Здоровье 27 ноября 2023, 17:05 Врач Кашух: разгрузочные дни не избавят от шлаков и токсинов

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Разгрузочные дни с потреблением меньшего количества калорий не избавят организм от вредных шлаков и токсинов. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, здоровый организм не надо чистить — он отлично справляется с этим самостоятельно. Для хорошего самочувствия следует выстроить здоровый рацион с содержанием белков, жиров и углеводов.

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Несбалансированное питание и монодиеты могут привести к нехватке витаминов и вызвать расстройство ЖКТ, отметила врач.