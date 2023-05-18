Здоровье 18 мая 2023, 23:34 Врач Кашух рассказала, как побороть изжогу Врач Кашух посоветовал уменьшить порции еды, чтобы избавиться от изжоги

Читать 360tv в

Чтобы избавиться от приступов изжоги, стоит уменьшить порции еды. Такой совет дала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Об этом сообщил «МИР24».

По словам специалиста, переедание является причиной давления в желудке, из-за чего кольцевой мышце становится сложно удерживать пищу. Важно научиться распознавать признаки насыщения. Также Кашух посоветовала гулять после приема еды. А вот ложиться или уделять слишком много внимания сильным физическим нагрузкам не стоит.