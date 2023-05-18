18 мая 2023, 23:34
Врач Кашух рассказала, как побороть изжогу
Врач Кашух посоветовал уменьшить порции еды, чтобы избавиться от изжоги
Чтобы избавиться от приступов изжоги, стоит уменьшить порции еды. Такой совет дала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Об этом сообщил «МИР24».
По словам специалиста, переедание является причиной давления в желудке, из-за чего кольцевой мышце становится сложно удерживать пищу. Важно научиться распознавать признаки насыщения. Также Кашух посоветовала гулять после приема еды. А вот ложиться или уделять слишком много внимания сильным физическим нагрузкам не стоит.
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