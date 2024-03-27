Здоровье 27 марта 2024, 11:02 Врач Кашух рассказала, что в крабах и раках содержится мышьяк

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Многие люди считают, что мышьяк в любых количествах — это страшный яд, однако он содержится в продуктах, которые мы едим. Об этом Life рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Она объяснила, что мышьяк бывает органическим и неорганическим. В первом случае он соединяется с углеродом и практически безвреден для человека, он и содержится в продуктах.

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«Неорганический не содержит углерода и встречается в окружающей среде намного чаще. Именно он наиболее токсичен и опасен», — отметила врач.

Она добавила, что выше всего содержание органического мышьяка в морской рыбе, креветках, крабах, раках, морских гребешках, яблоках, листьях салата, картофеле, рисе и винограде, а также в молоке и молочных продуктах. Взрослый человек не должен есть в сутки более 15 микрограммов мышьяка.

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