Здоровье 23 января 2024, 19:17 Врач Кашух рассказала, что томатный, соевый соус и злаковые батончики содержат много сахара в составе

Читать 360tv в

Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с изданием Pravda.Ru назвала продукты, в которых содержится скрытый сахар.

Производители таких продуктов, как томатный кетчуп, сухофрукты, йогурты с добавками, соевый соус, каши быстрого приготовления, зерновые батончики, соусы для салатов, суши и роллы не всегда указывают точное содержание сахара.

Реклама

«Если точное содержание этого вещества не указано, то стоит обратить внимание, где именно в составе он указан: чем ближе к началу списка, тем больше его концентрация», — сказала эксперт.

Глюкозу также могут маскировать патокой, виноградным или кукурузным сахаром, мальтозой, ячменным солодом, мальтодекстрином.