Врач Кашух рассказала, что повышенный холестерин нередко бывает в молодом возрасте | 360°

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Врач Кашух рассказала, что повышенный холестерин нередко бывает в молодом возрасте

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Врач Екатерина Кашух заявил, что от повышенного холестерина страдает каждый третий человек в возрасте 26-35 лет и каждый второй в возрасте 36-45 лет. Об этом сообщила газета «Известия».

«Избыточный холестерин, который подрывает здоровье кровеносных сосудов, воспринимается как проблема пожилых людей. Однако это большое заблуждение», — подчеркнула врач.

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Кашух уточнила, что молодые люди сталкиваются с этим из-за неправильного образа жизни или из-за генетических мутаций. Если проблему не решать, в дальнейшем может развиться атеросклероз, заключила врач.

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