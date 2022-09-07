Врач Кашух рассказала, что повышенная утомляемость ребенка может иметь опасные причины | 360°

Здоровье 07 сентября 2022, 15:56 Поделиться Telegram

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Viber Врач Кашух рассказала, что повышенная утомляемость ребенка может иметь опасные причины

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Если ребенок быстро устает и не может ни на чем сосредоточиться, это может говорить о заражении гельминтами — энтеробиозе. Об этом агентству Ura.ru рассказала врач Екатерина Кашух.

Она рекомендовала внимательно следить за самочувствием ребенка.

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«Главный симптом энтеробиоза — зуд вокруг анального отверстия. Из-за этого ребенок часто просыпается ночью, не высыпается», — уточнила врач.

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Кашух добавила, что ребенок может легко заразиться гельминтами летом, например, на детской площадке или около водоема.

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