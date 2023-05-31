Здоровье 31 мая 2023, 11:21 Врач Кашух рассказала, чем опасен белый или желтый налет на языке Врач Кашух: при скарлатине на языке появляется плотный серо-белый или желтоватый налет

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Белый или желтый налет на языке опасен тем, что может указывать на какое-то заболевание. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru»рассказала кандидат медицинский наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Например, при скарлатине на языке может появиться плотный серо-белый или желтоватый налет, а при кандидозе — творожистые бляшки. При болезнях органов пищеварения цвет языка может смениться на серовато-белый, добавила медик.

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«Если у человека гастрит, язва желудка и другие болезни органов ЖКТ, то язык может изменить цвет на серовато-белый», — процитировал kp.ru гастроэнтеролога.

Сахарный диабет также может изменить цвет языка. При этом заболевании на нем появляются оранжево-желтые высыпания, резюмировала Кашух.