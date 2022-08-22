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    22 августа 2022, 22:56

    Врач Кашух рассказал, как справиться со смогом в Москве

    Арина Бобкова

    В Москву пришел сильный смог из-за пожаров в Рязанской и Владимирской области. Кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, как справиться с таким состоянием. Об этом сообщил RT.

    Специалист посоветовала меньше появляться на улице во время смога. Также она подчеркнула, что во время выхода стоит надевать влажную маску.

    «В помещении желательно закрыть окна и регулярно в течение дня проводить влажную уборку, использовать кондиционеры и увлажнители воздуха», — заявила эксперт.