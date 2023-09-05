Здоровье 05 сентября 2023, 18:14 Врач Кашух предупредила, что свинина практически всегда содержит личинки паразитов

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Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в разговоре с изданием Life сообщила, что любители тартара, карпаччо и стейка с кровью рискуют заразиться опасными инфекциями.

По словам медика, свинина практически всегда содержит личинки паразитов, а сырая курица — кампилобактер. Это микроб, который вызывает острую инфекцию желудочно-кишечного тракта.

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В говядине паразиты встречаются гораздо реже. Однако и здесь есть риск заразиться бычьим цепнем или получить пищевое отравление. Если нет точной информации, в каких условиях хранилось мясо в ресторане, от его употребления лучше отказаться, добавила Кашух.