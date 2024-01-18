Здоровье 18 января 2024, 17:26 Врач Кашух посоветовала людям с болезнями почек отказаться от продуктов с нитритной солью

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Людям с заболеваниями почек и склонностью к отекам рекомендуется исключить из рациона продукты с содержанием нитритной соли. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе сLife.

По словам специалиста, смертельной дозой нитрита натрия для человека станет 71 миллиграмм на килограмм массы тела. Даже здоровым людям без хронических заболеваний не стоит включать продукты с содержанием такой добавки в рацион на постоянной основе.

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Врач также отметила, что содержащую нитрит натрия еду не рекомендуют для питания детей младше трех лет.