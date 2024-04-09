Здоровье 09 апреля 2024, 18:09 Врач Кашух назвала сахар и алкоголь самыми вредными продуктами для зубной эмали

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Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в разговоре с журналистами Life назвала продукты, содержащие сахар, и алкогольные напитки «убийцами» зубной эмали.

Как пояснила медик, во время употребления продуктов с высоким содержанием сахара, бактерии на поверхности зубов начинают активно его перерабатывать, производя кислоты. Эти самые кислоты ослабляют и постепенно разрушают эмаль, делая зубы более уязвимыми для повреждений.

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Что касается алкогольных напитков, они способствуют обезвоживанию организма и снижению слюноотделения. А, слюна, как известно, играет важную роль в защите зубов от кариеса, добавила Кашух.