Здоровье 21 декабря 2023, 18:55 Врач Кашух: кишечная палочка в красной икре особенно опасна для детей

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Специалисты Роскачества выявили кишечную палочку в красной икре восьми производителей. Инфекция особенно опасна для детей, сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, патогенные микроорганизмы попадают в банки с икрой, если при ее обработке не соблюдались технологии и санитарные нормы. У маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом кишечная палочка становится причиной тяжелого обезвоживания.

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Кроме того, красную икру часто фальсифицируют. Например, икру нерки заменяют более дешевой икрой горбуши, добавила Кашух.