Здоровье 15 декабря 2023, 11:32 Врач Кашух: чернослив снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний

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Регулярное употребление чернослива в натуральном виде или в компоте поможет снизить риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в сухофруктах содержится большое количество полифенолов — природных антиоксидантов, которые препятствуют воспалениям. Также чернослив богат магнием, калием, железом, фосфором и цинком.

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Врач порекомендовала с осторожностью употреблять сухофрукты людям с диабетом, ожирением и расстройствами пищеварения.