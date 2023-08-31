Здоровье 31 августа 2023, 11:53 Врач Кашкина: лямки школьного рюкзака не должны давить на плечи

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Лямки школьного рюкзака не должны оттягивать его вниз, натирать и давить на плечи. Об этом сообщила врач-педиатр Татьяна Кашкина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, также ранец должен позволять ребенку свободно двигаться и приседать. Рюкзак первоклассника не должен весить более полутора килограммов.

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Врач отметила, что из-за неправильно подобранного рюкзака у школьников могут возникнуть проблемы с позвоночником, сообщил сайт kp.ru.