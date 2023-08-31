Здоровье 31 августа 2023, 11:54 Врач Кареева: акупунктура эффективна лишь в комплексе с другими процедурами

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Иглорефлексотерапия помогает избавиться от ряда заболеваний лишь в комплексе с другими методиками и процедурами. Об этом сообщила рефлексотерапевт Мария Кареева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, эффективность акупунктуры зависит от тяжести заболевания. Так, например, в некоторых случаях благодаря иглоукалыванию совместно с массажем врачам удается снизить мышечный тонус пациентов с болезнью Паркинсона.

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Кроме того, иглорефлексотерапия в комплексе с другими методиками эффективна при заболеваниях репродуктивной системы, сообщил сайт kp.ru.