Врач-кардиолог рассказала, чем опасны скачки атмосферного давления

Синоптики Москвы и Санкт-Петербурга в эти дни отмечают резкие скачки атмосферного давления. В столице России оно упало до 712,5 миллиметров ртутного столба, а в Петербурге держится в районе 740 миллиметров ртутного столба. О том, какие опасности для здоровья несут такие скачки, рассказала руководитель Регионального сосудистого центра Городской больницы № 26 Елена Курникова, написал «Петербургский дневник».

По словам специалиста, с учетом наших климатических условий погода может сыграть злую шутку.

«Для исходно здоровых людей скачки атмосферного давления, по большому счету, особо ничем не опасны. Но вот для людей со скомпроментированной сердечно-сосудистой системой это может проявляться нестабильными цифрами артериального давления, его резким падением и мигренеподобными болями. В более низком проценте случаев — провокацией нарушения ритма сердца», — рассказала кардиолог.

Она отметила, что для людей-гипертоников резкое падение давления может спровоцировать гемодинамический подтип инсульта, развивающийся без тромбоза. То есть может наступить обычный инсульт. Обратная картина может наблюдаться в том случае, если человек — гипотоник, а давление резко подскочило.

«В такой ситуации при резком скачке есть больший риск геморрагических инсультов, кровоизлияний, особенно если пациент принимает препараты, разжижающие кровь. Для людей с гипертензией это опасно развитием инсульта именно гемодинамического подтипа», — уточнила специалист.

Если у человека отмечаются головная боль или слабость, необходимо убедиться в том, что давление резко не упало или резко не подскочило. Особенно внимательными нужно быть людям, перенесшим коронавирус, заключила кардиолог.