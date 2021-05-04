Врач-кардиолог рассказал о различных видах аритмии

Значительное число сердечных болезней вылечиваются, если они своевременно диагностированы. Об этом рассказала сайту kp.ru руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова. Также она сообщила о том, какие бывают виды аритмий.

Врач рассказала, что аритмия имеет несколько видов. По ее словам, первичные аритмии похожи на нарушение проводки в квартире, когда где-нибудь появляются искры. Медик напомнила, что на сердечный ритм также могут влиять другие болезни в организме человека.

«Нарушение ритма сердца, на мой взгляд, один из самых интересных разделов кардиологии. Почему? Потому что само сердце можно пощупать, а вот причина его биения кажется загадочной. Хотя оно, конечно же, носит материальную природу», — поделилась Голухова.

Следующим нарушением сердечных ритмов является тахикардия, когда сердцебиение излишне учащено. Специалист добавила, что с обеими проблемами можно справиться, если вовремя уделить внимание здоровью.