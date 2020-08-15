Врач-кардиолог предложил работать в офисах стоя

Сидячая поза является самой невыгодной и вредной для здоровья человек. Она также сказывается на эффективности труда офисных сотрудников, которым приходится часами находиться в сидячем положении. Но есть альтернатива.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кардиолог Владимир Хорошев. Он объяснил, что с точки зрения физиологических потребностей человека «поза сидя» является самой нефункциональной. Артерии находятся в выпрямленном состоянии, когда человек стоит или лежит. Когда он садится — приток артериальной крови к ногам резко уменьшается. Замедление кровотока приводит к быстрому нарастанию атеросклеротических изменений в этих артериях. Что неизбежно приведет к поражению всего артериального русла нижних конечностей.

По мнению кардиолога, уменьшить вред могут физические упражнения каждые полчаса- час и более удобное рабочее место.

«Не зря в современных офисах стали устанавливать стоячие компьютерные столики. На таком месте человек не сидит, а стоит. Это функционально выгоднее. Но надо помнить, что стоячая поза тоже небезвредна, но человек может уменьшить вред, если каждые 30 минут будет, например, двигать стопами», — предложил Хорошев.

Заслуженный врач России и мануальный терапевт Андрей Кабычкин предложил использовать «правило 90» тем, кто хочет избежать нарушения осанки при сидячей работе. Это значит, что стопа должна стоять ровно относительно пола, а угол между передней поверхностью бедра и туловища при сидении должен составлять 90 градусов.