Врач-кардиолог посоветовала больше гулять и пить витамины после COVID-19

Если после перенесенного коронавируса сохраняется плохое самочувствие, то нужно больше гулять, соблюдать режим труда и отдыха, а также принимать витамины. Об этом рассказала врач-кардиолог Татьяна Рыбка.

«При сохраняющемся плохом самочувствии после болезни можно рекомендовать прием витамина Д, витаминов группы В. Как ни тривиально это звучит: соблюдать режим труда и отдыха, больше гулять», — пояснила в интервью «Российской газете» заведующая отделением скорой медицинской помощи «Городской Мариинской больницы» Татьяна Рыбка.

По словам врача, важно слушать советы своего доктора. Если лечение адекватное, а пациент выполняет все рекомендации медиков, то риск осложнений и отдаленных последствий становится минимальным.

Кроме того, важно сразу обращаться за медицинской помощью даже при легких симптомах. Это поможет сберечь жизнь и здоровье себе и своим близким. Татьяна Рыбка добавила, что раньше люди продолжали ходить на работу даже при простуде и температуре, но сейчас отношение к болезням изменилось. Даже небольшие симптомы могут говорить о коронавирусе, который быстро распространяется и приводит к летальным исходам.